Türkiye adalet ve demokrasi diyerek kalkınacak

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DP olarak önceliklerinin Cumhuriyeti değerleri ile birlikte, demokrasiyi istinat noktası kabul ederek güçlendirmek olduğunu belirterek, “Türkiye bir asır evvel olduğu gibi ancak ve ancak ‘cumhuriyet’ diyerek, ‘adalet ve demokrasi’ diyerek kalkınacak, hedeflediği noktaya ulaşacaktır” dedi.

CUMHURİYET, SÖZÜ MİLLETE TESLİM ETMEKTİR

Cumhuriyet bayramı dolayısıyla bir açıklamaya yayınlayan DP Genel Başkanı Uysal, “Cumhuriyet kazanmaktır. Geleceği kazanmak. Nesilleri kazanmak, refahı kazanmak, iradeyi kazanmak, idareyi kazanmaktır millet adına. Cumhuriyet kaybedeni olmayan bir düzeni tesis etmektir; öyle ki kendisine karşı olanlara dahi konuşacak bir sahayı tahkim etmektir. Cumhuriyet sözü millete teslim etmektir. Milletin kendi kaderini tayin etmesini sağlamak, bir Milletin talihini bir kişinin vehimlerine sıkıştırma-maktır. Tüm yönleri ile bakınca Cumhuriyet “milli servet”tir. Milyonların ortak emeği, aklı, alın teri, tarihi, talihidir” diye konuştu. “Komşu olduğumuz ve hem siyasal hem toplumsal açıdan yıkıma uğramış ülkeleri düşününce daha da çok sarılmak icap etmektedir” diyen Uysal “Bilmek gerekir ki bugün bu coğrafyanın makus olarak nitelenen talihine uğramamış olmamızın sebebi ve uğrama-yacak oluşumuzun garantisi cumhuriyettir. Acı ile tecrübe ettiğimiz şey ise cumhuriyetten ve de-ğerlerinden sapılan her dönem ülkemiz için de milletimiz için de bir cefaya, derde, kedere sahne olmaktadır” şeklinde konuştu.

DEMOKRASİYİ İSTİNAT NOKTASI KABUL EDEREK GÜÇLENEBİLİRİZ

Bugün memleket üzerinde yaşanan tüm sorunları çözüme kavuşturmanın asli şartının cumhuriyete sahip çıkmak ve demokrasiyi tesis etmek olduğunu da söyleyen Uysal şunları söyledi: “Ancak ve ancak bu halde Türkiye’de kronik hale gelmiş hiçbir mesele hiçbir siyasi gücün kullanışlı aparatı haline gelemeyecek, Türkiye’de siyaset kurumu sorunlarla değil çözümlerle büyüyebilecektir. Ancak ve ancak cumhuriyetin ve değerlerinin muhafazası ile millet/devlet ilişkisi yeniden tahkim edilebilecek, milletimizin güveni tazelenebilecektir. Bu bakımdan Demokrat Parti olarak önceliğimiz Cumhuriyeti değerleri ile birlikte, demokrasiyi istinat noktası kabul ederek güçlendirmektir. Muhakkak ki bu şekilde Türkiye yeniden yaşanabilir bir ülke olacak, bu topraklarda doğan her bir vatandaşımız için üzerinde hayal kurulan bir memleket halini alacaktır. Türkiye bir asır evvel olduğu gibi ancak ve ancak “cumhuriyet” diyerek, “adalet ve demokrasi” diyerek kalkınacak, hedeflediği noktaya ulaşacaktır.”

MEHMET KARA - ANKARA