Türkiye’de boğucu bir iklim var

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye’de her geçen gün rengi daha da koyulaşan boğucu bir iklim olduğunu belirterek, “Bu ülkenin en temel meselesinin yetişmiş insan gücü, belirli ölçeğin üzerindeki sermaye maalesef kendi doğdu topraklarda gelecek hesabı kurmuyor” dedi.

Fox TV’de katıldığı canlı yayında, Çin ve Hindistan’dan sonra Türkiye’nin en çok ülkesinin en fazla terk eden ülke olduğunu ifade eden Uysal, “Kronik tasarruf, sermaye ve yatırım açığı olan ülke Türkiye bırakın yabancı sermayeyi yerli sermaye güven vermediği için yatırım yapmıyor. Pembe tablolarla TÜİK olmuş, Türkiye İlizyon Kurumu kâğıt üzerinde bir takım hesaplama yöntemlerini değiştirerek, kâğıt üzerinde kurtarsanız ne olur? Sokakta milyonlarca insan işsiz. Türkiye’de bugün geniş işsizlik oranlarına göre 10 milyon işsiz var. İki kişi çalışacak beş kişiyi finansa edecek” diye konuştu. Ankara – Fatih Karagöz

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