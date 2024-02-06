Türkiye demokrasi ve hukukta küme düştü

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye’de problemin iktisadi olmaktan öte öncelikle siyasi olduğunu belirterek, “Demokrasi ve Hukuk alanında küme düşmüş bir ülkede keyfi bir rejimin eli dar olduğu için bireysel nitelikleri ne kadar olumlu olursa olsun, yaptığı ‘konjonktürel’ atamalara gereğinden fazla anlam yüklememek gerekiyor” dedi.

Economist Refet Gürkaynak’ın, “Merkez Bankası’ndaki personel değişikliği sonrasında gidenin kim, gelenin kim olduğuna değil, beş yılda altı MB başkanı ortaya çıkaran bir idare ve idari sistem ile yapılan hiçbir işten hayır gelmeyeceğine odaklanmak gerekir” mesajını paylaşan Uysal, “Türkiye’de problem iktisadi olmaktan öte öncelikle siyasi! Demokrasi ve Hukuk alanında küme düşmüş bir ülkede keyfi bir rejimin eli dar olduğu için bireysel nitelikleri ne kadar olumlu olursa olsun, yaptığı ‘konjonktürel’ atamalara gereğinden fazla anlam yüklememek gerekiyor” dedi. TEMEL SİYASî PROGRAM DEĞİŞMELİ “Bu ‘Corrupt’ düzen görevden alınan Gaye Erkan örneğinde olduğu gibi davranış ve yönetim anlayışı itibarıyla kendine benzetiyor” diyen Uysal, karar alma mekanizmaları başta olmak üzere içinde nefes alıp verdiğimiz temel siyasi program değişmediği müddetçe kalıcı ve yapısal bir iyileşme, gelişim (kısmi yaşansa da) beklenilmemeli. En basiti TÜİK’in hala verileri çarpıttığı bir düzende neyi esas alacaksınız”?” diye sordu. M. YASİN AYDIN - BURSA

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