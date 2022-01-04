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4 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Tutturduğunuz bir hedef var mı?

04 Ocak 2022, Salı
DP Genel Başkanı Uysal, “AKP iktidarına sormak lazım; Bütçe, Orta Vadeli Plan, 5 Yıllık Kalkınma Planı, 2023 Hedefleri, Enflasyon, Faiz, Kur, İşsizlik ile ilgili 1 tane bile tutturduğunuz öngörü, hedefiniz var mı?” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Bu tablo ve açıklanan enflasyon rakamları, AKP’nin uyguladığı ‘naslı/talimatlı/sopalı’ Ekonomi Modelinin uygulanabilirliğini imkânsız kılıyor! Denediniz ve yanıldınız! AKP âcilen bu deneme/yanılma metodu ve ‘fantezik’ Ekonomi politikasından vazgeçmeli! Faturası çok ağır!” dedi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Uysal şunları söyledi: “AKP iktidarına sormak lâzım; Bütçe, Orta Vadeli Plan, 5 Yıllık Kalkınma Planı, 2023 Hedefleri, Enflasyon, Faiz, Kur, İşsizlik ile ilgili 1 tane bile tutturduğunuz öngörü, hedefiniz var mı? Yıllar içinde bile kaç kez hedeflerde revize gerçekleşti! Hikâye bitti... Şimdi kalkmışsınız ‘Dünyada ilk 10 Ekonomi içine gireceğiz’ diye hamasi nutuklar atıyorsunuz... İlk 10 Ekonomi içine girmek için ‘kaç yıl istikrarlı % kaç büyümek gerekir’ diye sorsak, onun cevabını bile veremez esafil-i Şark (Şarkın Sefilleri) portreleri!”

Hangisi inandırıcı?

TÜİK Aralık Ayı Enflasyonunu % 13,18, 2021 yılı enflasyonunu ise % 36,08, ENAG’ın ise, Aralık Ayı enflasyonunu % 19.35, Yıllık bazda ise 2021 enflasyonunu % 82.81 oranında hesapladığını söyleyen Uysal, hesabından “Siz ENAG’ı mı, TÜİK’i mi inandırıcı buldunuz?” şeklinde bir ankette düzenledi.

Siz neyi ar sayarsınız?

Öte yandan Uysal, AKP’li Mustafa Şen’in ‘2023 yılında seçimi kazanacağız. Nasıl diye sormayın’ yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Şen’in açıklamasını eleştiren Uysal, devletin bütün imkanlarını kullanarak seçimi kazanmak istediklerine işaret ederek, “Devletin bütçesini, kadrolarını, Polisini, jandarmasını, istihbaratını, hakimini-savcısını, dini/Diyaneti/imamını, TRT’sini, Basın İlân Kurumu’nu velhasıl legal/illegal, meşrû/gayrimeşrû her şeyi kullanarak milletin iradesini çalarak kazanacağız’ diyor! Siz neyi ar sayarsınız?” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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