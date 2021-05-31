Ülkenin gerçek gündemi yokluk ve yoksulluk

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taşeronların ve Millî Eğitim’deki geçici işçilerin kadro, sağlıkçıların ve öğretmenlerin ise atama beklediğini anlattı.

Gürer, emeklilikte yaşa takılanların da sorunlarına bir an önce çözüm bulunması umuduyla yaşadıklarını ifade etti. Esnafın, işçinin, emeklinin ve dar gelirlilerin beklentilerine de vurgu yapan Gürer, “Esnafın sorunu var, işçinin sorunu var. Emekli ‘Yandım anam’ diyor, pazara çarşıya çıkamaz duruma gelmiş, ülkenin gündeminde bunlar yok. Ülkenin gündeminde algıyla, pembe tablolar çiziliyor. Ortada bir gerçek var: Yokluk artıyor, yoksulluk artıyor. Çiftçisi, işçisi, esnafı, emeklisi, engellisi dar gelirlisi mağdur durumda, sorunlu durumda, yokluk içinde. İktidar da bunu duysun” diye konuştu. Ankara - Ahmet Terzi

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