Üniversitelerde ahbap-çavuş düzeni

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Ahbap-çavuş düzeni ve kayırmacılık toplumda derin yaralar açmakta” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, üniversitelerde yaşanan kayırmacılık ve torpil iddialarına tepki göstererek, “Üni- versiteler herhangi bir yayın, icad ve Bilgi üretimi ile değil de sürekli makam aracı, usûlsüz atama ile haber! Bu ülkede etik üretmesi gereken kurumların içine düştüğü batağın, çürümüşlüğün fotoğ- rafı! Daha da kötüsü bu halin geniş kitleler/kamuoyu tarafından kanıksanması” dedi. Resmî Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Gültekin Uysal, Türkiye Cumhuriyeti’nde birlik-beraberliğin, sağlıklı toplumsal mobilizasyonun ve dengenin en önemli aracının eğitim yoluyla fırsat eşitliği olduğunu belirterek, “Ahbap-çavuş düzeni ve kayırmacılık toplumda derin yaralar açmakta, özellikle gençlerimizi ülkesine yabancılaştırmaktadır” dedi.

Gençler hakkını aldığında adalet işliyor demektir

“Türkiye’de bir gencimiz “ben alın teri döktüm okulumu bitirdim, sınavlarda başarılı oldum, hakkımı ne şah ne padişah yiyemez” diyebildiği ve hakkını alabildiği gün ülkede adalet işliyor demektir” diyen Uysal şunları söyledi: “Gün geçmiyor ki nokta atışı güya ilim ve ahlak yuvası üniversitelerimiz başta kişiye özel ilanla kadrolara atama haberi basında çıkmasın! Gençlerimizin, vatandaşlarımızın hakkının daha fazla TBMM başta takipçisi olacağız ve kamuoyunda ifşa olmasına çalışacağız. Bu çürümüş ama bir yanıyla da kanıksanmış ‘bal tutan parmağını yalar’ düzenini yıkacağız.”