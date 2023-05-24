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25 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Unutma, BOP Eş Başkanı kimdi?

24 Mayıs 2023, Çarşamba 23:17
Saadet Partisi, “Gerçekten yerli ve milli mi? Türkiye için karar ver” notuyla yeni bir kampanya videosu yayınladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, söz konusu videoyu Twitter hesabından; “Unutma! BOP Eş Başkanı kimdi? Türkiye için karar ver” notuyla paylaştı. Videoda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Türkiye’nin Orta Doğu’da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz” ifadeleri yer aldı. Videoda;  Erdoğan’ın Büyük BOP'a ilişkin şu ifadelerine yer verildi: “BOP’un amaçları bellidir ve o amaçların içerisinde Türkiye’nin üstlendiği görev de bellidir. …Ellerine bir kağıt almış dolaşıyorlar, ABD’nin bir projesidir diye. Bunu ispat ederlerse biz her şeye varız. Ama ispat edemezlerse alçaktırlar, namussuzdurlar.”

Ankara - Adnan Solmaz

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