Ürdün Dışişleri Bakanı, Filistin'e geldi

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planını görüşmek için Filistin'e geldi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek. Filistinli kaynaklar, Abbas-Safedi görüşmesinin ana gündem maddesinin İsrail'in "ilhak" planı olduğunu belirtti. Safedi'nin ayrıca Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın mesajını Abbas'a ileteceğini aktaran Filistinli yetkililer, söz konusu mesajın detayına ilişkin ise bilgi vermedi. Kral Abdullah, önceki gün ABD Kongre üyeleriyle telekonferans üzerinden gerçekleştirdiği görüşmede İsrail'in "ilhak" planının Orta Doğu'daki istikrarı tehdit ettiği uyarısında bulunmuştu. İsrail'in "ilhak" planına tepki gösteren Kral Abdullah, "İsrail'in Batı Şeria'daki toprakları tek taraflı ilhakı kabul edilemez, bölgede barış ve istikrarın sağlanması beklentisini baltalar." ifadesini kullanmıştı. AA

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