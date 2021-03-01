Uygurlara yapılana TBMM de “soykırım” desin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’de, Uygur Türklerinin yaşadıklarının soykırım olarak tanınması gerektiğine dair talepte bulunacaklarını söyledi.

Kanada ve Hollanda parlamentolarının, Çin’in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını “soykırım” olarak tanımlayan yasayı onayladıklarını belirten Akşener, “Grup başkanvekili arkadaşlarımızdan talebimdir. Meclis Başkanı’ndan randevu alacaksınız. Meclis’in tümünden, TBMM’den Uygur Türklerinin uğradığı mezalimin ‘soykırım’ olarak tanınması gerektiğine dair talepte bulunacaksınız.” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşayan Nursiman Abdurraşid isimli kadını Uygur Türkü kadını, TBMM Grup Toplantısı’nda Doğu Türkistan’da yaşananları anlatması için konuşma yapması için kürsüye çağırmıştı.

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