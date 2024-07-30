Uysal: İktidarın amacı gerginliği sokağa taşımak

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Meclis’te görüşülmekte olan Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmelerin değerlendirdi.

Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, AKP’nin derdi, bekleyen diğer yasalardan öncelikli olarak TBMM gündemine getirdiği Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki değişikliklerle ilgili esastan bağımsız olarak bu yasa değişikliği vesilesiyle gerginliğin sokağa taşması ve siyaseti/toplumsal alanı kriminalize etmek!!! Bu kadar itiraza rağmen ve söyleyecek yalanları dahi kalmadığı için toplumsal muhalefetin sokağa yansımasından medet umuyorlar artık! Her yerlerinden ahlaksızlık akan temsilcilerinin tahrikkar tutum ve söylemleri de bunu ispat ediyor! Ama bilsinler ki nafile bir çaba içindeler! 22 yıldır din/milli/hamasi argümanlarla perdeledikleri yolsuzlukları, usulsüzlükleri, hukuksuzlukları, tahriklerle bundan sonra perdeleyemeyeceksiniz!” dedi.

Ankara - Mehmet Kara