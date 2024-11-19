Uysal: “Yeniden söz milletin”

Demokrat Parti’nin 15. Olağan Kongresi’nde Gültekin Uysal’ın yeniden genel başkanlığa seçilmesinin ardından Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Karar Kurulu (MKK) belli oldu.

DP, Türk siyasetinin sağduyu adresidir 50 kişilik GİK’te 24 yeni isim, 70 kişilik MKK’da ise 53 yeni isim yer aldı. Seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Uysal, “Güzel bir günü hep birlikte yaşadık. İrademizi perçinledik, gönül birlikteliğimizi perçinledik, akıl birlikteliğimizi perçinledik. Bu büyük ülkenin yeniden tarihini değiştirmek, yeni bir tarih yazmak adına bir irade koydunuz. Hepinize müteşekkirim. ‘Söz yeniden milletin’ diye çıktığımız bu süreçte millet adına söz söyleyeceğiz” diye konuştu. Mehmet Kara - ANKARA

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