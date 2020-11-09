Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Albayrak’ın istifası ile ilgili demokrasi dışı ülkelerde yasakların çoğunlukla yazılı olmadığını belirterek, “Ana akım medyanın haline bakınca Türkiye’nin hangi iklimde olduğunu anlıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın icazet almadan istifa haberini bile veremez, değerlendirme yapamaz haldeler! Vah benim güzel ülkeme!” dedi.

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