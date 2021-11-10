Vatandaşın 19 yıllık alacağı var

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP’nin 19 yıl önce TRT payını kaldıracağını vadettiğini hatırlatarak, “Vatandaşın iktidardan 19 yıllık alacağı var!” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP’nin 19 yıl önce TRT payını kaldıracağını vadettiğini hatırlatarak, “Vatandaşın iktidardan 19 yıllık alacağı var! Elektrik faturasından kaldırılan TRT payı vatandaşta bir heyecan uyandırdı, ama maalesef bunun faturalara yansıması % 1 civarında ya olur ya olmaz! Esas değişiklik KDV ve ÖTV üzerinde yapılmalıdır. İthal edilen ürünlerde bile TRT payı var. Ne alâkası var TRT’nin ithal edilen bir telefonla? Bu mantığın mutlaka değişmesi gerekiyor” diye konuştu. Haftalık basın toplantısında eskiden otogazla arabasını kullananların ve mazot kullanan çiftçilerin daha fazla avantajlı olduğunu ancak şimdi artık gazın da mazotun da benzin de aynı fiyatlara geldiğini söyleyen Karamollaoğlu, “Siz çiftçinin kullandığı mazottan vergiyi kaldıracağınıza onu benzinle aynı fiyata getiriyorsunuz. Bu da sizin problemleri anlamadığınızı gösteriyor. Ekonomik faaliyette bulunanlar kâr edecek ki bunun yanında vergi ödeyebilsin. Kendi geçimlerini sağlayamayanlar vergiye muhatap tutulursa o vergiyi ödeyemez” şeklinde konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi