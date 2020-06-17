Vekilleri millet seçsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 10 seçim barajının kaldırılması çağrısında bulunarak, “Darbecilerin getirdiği kanunu değiştirelim, demokratik bir seçim olsun. Yüzde 1 oy alan siyasi partinin en azından genel başkanı Meclis’e gelsin, konuşsun. Milletin kürsüsü değil mi? Milletin vekilini liderler değil, milletin vekilini millet seçsin.” dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, seçim sistemi üzerinde çalışıldığını ifade ederken, “Açık, net yüzde 10 seçim barajını kaldıralım. Darbecilerin getirdiği kanunu değiştirelim, demokratik bir seçim olsun. Yüzde 1 oy alan siyasi partinin en azından genel başkanı Meclis’e gelsin, konuşsun. Milletin kürsüsü değil mi? Yüzde 1 oy almamış mı? Yüzde 1 vatandaşımızın siyasi tercihi önemli değil mi? Önemli. Gelsin milletin, Meclis’in kürsüsüne çıksın, bunları yapsın ve milletin vekilini liderler değil, milletin vekilini millet seçsin. Milletin vekilini millet seçerse ne olur? Lider vesayeti biter. Kimse gidip liderin önünde ‘Aman beni milletvekili adayı yapar mısın’ demez. Herkes doğrudan doğruya seçmene gider. Sandık konur, vatandaş istiyorsa onu milletvekili adayı olarak belirler. TBMM, gerçek anlamda vesayetten kurtulur.

İSYAN EDİYORLAR

AK Parti grubuna bakıyoruz, hepsi lidere bakıyorlar Erdoğan’a. İsyan ettiklerini biliyorum, haksızlığa tahammül edemediklerini de biliyorum. Özel görüşmelerde bunların tamamı anlatılıyor ama korkuyor. ‘Ya bir daha beni listeye almazsa.’ Dolayısıyla parlamentoda milletin iradesi gerçek anlamda ortaya çıkmıyor. Eğer bu gerçekleşirse yani milletin vekilini millet seçerse uzlaşma kültürü de gelişecektir. Partiler arasında uzlaşma olacaktır. Lider vesayeti bitmiştir. Partiler otururlar, konuşurlar ona göre ülkenin vatandaşının çıkarı neyse onun için mücadele ederler ve güçler ayrılığı ilkesi gerçek anlamda hayata geçmiş olur. Parlemento bir güç olarak ortaya çıkar ve yürütme organını denetler. Böyle bir ortam çıkacaktır ve yürütme organı gerçek anlamda TBMM’ye hesap verir konuma gelecektir yanlış varsa alacaktır hesabını soracaktır.” diye konuştu. Bu arada Kılıçdaroğlu, “adalet yürüyüşünün” yıl dönümü dolayısıyla salona “adalet” yazılı maskeyle geldi. Salonda da “adalet” yazılı maske dağıtıldı. Kılıçdaroğlu, adalet ve liyakatın kardeş kavramlar olduğunu, bir yerde adalet varsa liyakatın da olacağını belirterek, her işin ehline verilmesi gerektiğini anlattı.