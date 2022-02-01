Washington ve Ankara'dan F-16 açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Ankara'nın yeni F-16 savaş uçakları satın alma talebinde "sürecin başında" olunduğu mesajını verdi.

Dışişleri Bakanlığı Yasama İşleri Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlık, önerilen satışı inceleme sürecinin henüz başında. Satış için de Kongre'nin onayı gerekiyor" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Yasama-Kongre İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Naz Durakoğlu, Yunan-Amerikalı Kongre Üyesi Chris Pappas'ın bir sorusuna cevap verdi.

Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi almasının da eleştirildiği açıklamada, “Türkiye, birçok stratejik çıkarları paylaştığımız bir NATO müttefiki. Aynı zamanda, Bakanlığın derinden aynı fikirde olmadığı alanlar da var. Ankara'nın son zamanlardaki bazı çatışmalara karışması yararsız ve bu, bölgesel güvenliği baltalıyor" ifadelerine yer verildi.

Ankara'nın S-400'leri satın almasının ek yaptırımlara yol açabileceği belirtilen açıklamada "Hükümet, dış politikasını ABD ve NATO hedefleriyle uyumlu hale getirmesi için Türkiye'ye baskı yapmaya devam ediyor." denildi.

Savunma Sanayi Başkanı: Sinyaller olumlu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin F-16 Blok 70 talebi konusundaki görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

HAVELSAN'da yapılan "2021 Değerlendirme ve 2022 Hedefler Toplantısı"nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demir, kendisinin de aralarında bulunduğu bazı Başkanlık personeline uygulanan CAATSA yaptırımları dolayısıyla sürecin dışında olduklarını anımsattı.

Görüşmelerden ilk haberlerin olumlu sinyal verdiğini belirten Demir, "Ancak nihai onayın (ABD) kongreye gideceğini düşünürsek beklentilerimizi ona göre dengede tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Savunma Sanayi Başkanlığı olarak F-16 modernizasyon işlemlerini hızla devam ettirmek üzere projeler yürüttüğümüzü belirtmek isterim. Yani elimizdeki F-16'ların kabiliyetleri son derece yetkin hale gelmeye hazır. Bu konuda bir teknoloji eksiğimiz yok." diye konuştu.