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3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

'Ya işini yap, ya sandığı getir'

02 Haziran 2021, Çarşamba 23:59
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirerek, “Geçtiğimiz Pazartesi günü Erdoğan pandemi tedbirlerindeki yeni dönem için kürsüdeydi. Milletçe cevabını beklediğimiz birçok soru vardı. Net bir aşı takvimi oluşturulmuş mu? Oluşturulmamış. Turizm hareketliliği ve konaklamalar ilgili ne gibi kısıtlamalar var belli değil. Yurt dışına çıkışlardan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın durumundan, telâfi eğitiminden bahsedildi mi? Hayır. Her zamanki gibi bolca hamaset birkaç tane de yarım yamalak tedbir var. Ben merak ediyorum bu kapanma kararlarının bilimsel bir temeli var mıdır, bilim kurulunun bu konuda bir çalışması olmuş mudur? (…) Modern bir devlette her kararın rasyonel bir açıklaması olur. Böyle pandemi yönetilmez. Sayın Erdoğan iş yapıyor gibi görünmek için şekilden şekilde girmek için artık vazgeç. Aldığın abuk sabuk kararlarla zor duruma düşen insanlarımızı daha fazla zor duruma düşürme. Ya işini yap ya da sandığı getir, biz de memleketi hak ettiği gibi yönetelim” dedi. 

Her an seçime hazır olun

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin il başkanlık binasının açılışı ve Güney Beldesi seçimleri için gittiği Afyonkarahisar’a vatandaşa hitap etti. Erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, “Sayın Bahçeli seçim yok diyor. Sayın Bahçeli 2002’de yılın başında seçim yok demişti. Yılın sonunda kendisi seçime gitti. Hiç bakmayın Bahçeli’nin sözüne. Bahçeli hiçbir zaman bu anlamda verdiği sözü tutmadı. Her an sürprize hazır olun” ifadelerini kullandı.

Etiketler: sandık
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