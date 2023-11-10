Yargı bağımsızlığı bilinçli şekilde zedeleniyor

Demokrat Parti Sözcüsü, İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması ve Can Atalay kararını yok sayması, anayasal düzenimizi ortadan kaldırma girişimi olduğunu belirterek, “Anayasa’ya baş kaldıran Yargıtay’ın ilgili daire mensupları hakkında derhal yasal işlem başlatılmalıdır” dedi.

Yaptığı açıklamada, “Yargıtay siyasete alet edilmekte, yargı bağımsızlığı bilinçli şekilde zedelenmektedir” diyen Altıntaş, “Cumhurbaşkanı Başdanışmanı başta olmak üzere iktidar çevrelerinin Yargıtay kararına hararetle sahip çıkması, kararın siyasi olduğu izlenimini kuvvetlendirmektedir. Yargıtay üyeleri bu kararla cübbelerine sadece düğme değil, bir de AKP rozeti takmışlardır” değerlendirmesinde bulundu. Anayasa’yı yorumlama yetkisinin münhasıran Anayasa Mahkemesi’nin olduğunu da dile getiren Altıntaş şunları söyledi: “Bu yetkiyi yok saymak, mahkemeyi etkisiz hale getirme niyetinin bir yansımasıdır” dedi. Ankara - Mehmet Kara

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