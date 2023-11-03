Yargı gazetecilerle değil çürümüşlükle ilgilensin

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcısı İsmail Uçar’ın yargıda rüşvet iddialarıyla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu’na gönderdiği mektup üzerine “MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’na dair yazısı nedeniyle Gazeteci Tolga Şardan’ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Şardan’ın “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” ile suçlandığını ifade eden Uysal, “Halkı yanıltıcı bilgi! TCK 217/A maddesinde düzenlenen bu suç, yani ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu’ yıllardır AKP iktidarı tarafından işleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen bir soruşturma başlatacaksa AKP hükümeti mensupları ile ilgili başlamalı. Yalan bu beylerin selamı oldu! Görevini yapan, iktidarın işine geleni değil vatandaşın bilmesi gerekeni yazarak kamu denetimi görevini ifa eden bir gazeteciyi, gazetecileri gözaltına almak iktidarın maalesef alışıldık bir yöntemi. Başsavcılık iktidarın cürmüne ortak oluyor. Tolga Şardan’ın gazetecilik seciyesi, geçmiş haber ve iddialarıyla gerçekler ortadayken bu soruşturma açık hukuksuzluk icadı ve yıldırma teşebbüsüdür. Yargı, doğruları yazan gazeteciler ile değil, yargı başta olmak üzere iktidarın sistematik yolsuzluk ve çürümesi ile ilgilenmeli, bunun üzerine gitmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Mehmet Kara