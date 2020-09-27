Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, video konferans ile gerçekleştirdiği Adıyaman 1. Olağan Kongresin’de yaptığı konuşmada 6 yıl sonra gerçekleştirilen ‘Kobani operasyonu’ ile HDP’li isimlerin gözaltına alınmasını eleştirdi.

Davutoğlu, “Bir taraftan sırf seçim kazanmak için kırmızı bültenle aranan terörist Osman Öcalan’ı devletin televizyonuna çıkartacaksın, öbür taraftan seçilmiş belediye başkanlarını ve siyasileri terör suçlamasıyla hapse atacaksın. Esas bu tutarsız tavır terör örgütünün ekmeğine yağ sürer” dedi. “Tıpkı 1990’larda olduğu gibi yönetemedikçe, iradesini bürokrasiye, çıkar bloklarına, darbeci artıklarına teslim edenler gibi bunlar da yeni bir vesayet sistemi kuruyorlar” diyen Davutoğlu, “Millet sizi oylarıyla ülkeyi yönetin diye seçti. Siz ülkeyi garnizona çevirebileceğinizi mi zannediyorsunuz?” diye sordu. Adıyaman - Anka

Okunma Sayısı: 79

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.