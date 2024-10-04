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4 EKİM 2024 CUMA - YIL: 55

Yeni döneme de ‘red’le girdiler

04 Ekim 2024, Cuma
TBMM Genel Kurulunda CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda Saadet Partisinin “eğitimin genel sorunları”, İYİ Parti’nin “çocukların maruz kaldığı sorunlar”, DEM Parti ve CHP’nin “Narin Güran cinayeti” hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

AKP’nin “Meclis’in çalışma takvimine” ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi gündemin ilk sırasına, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de gündemin ikinci sırasına alındı. Yapay zeka ile ilgili araştırma komisyonu kurulmasına dair Meclis araştırması önergeleri birleştirildi.

AA

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