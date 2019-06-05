Yıldırım'dan 'ortak canlı yayın' açıklaması

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu ile ortak TV programına ilişkin, "İstanbul önceliğimiz ama gereken her şeyi konuşuruz." dedi.

Binali Yıldırım, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Sivas'ta, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Yıldırım, "CHP'li rakibiniz Ekrem İmamoğlu ile ortak canlı yayına çıkma durumu söz konusuydu. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" hatırlatmasında bulunan basın mensubuna, "Doğru. Mahir Bey CHP ile görüştü, Genel Başkan Yardımcısı ile onlar da Sayın Genel Başkan Kemal Bey’e aktarmışlar. Kemal Bey de izin vermiş." karşılığını verdi.

"Siz nasıl bakıyorsunuz?" sorusu üzerine de "Biz zaten baştan söyledik. Biz her şeye hazırız." diyen Yıldırım, "Her şey konuşulacak mı?" diye soran gazeteciye ise "Şöyle, öncelikli İstanbul, gayet tabii her şeyi konuşuruz. Önemli olan, İstanbullu ne duymak istiyor. İstanbul önceliğimiz ama gereken her şeyi konuşuruz. Bir problem yok." cevabını verdi.

Binali Yıldırım, İmamoğlu'nun, kiraz ağacına çıkarak kiraz topladığının hatırlatılması üzerine de "Öyle mi, güzel. Kiraz ağaçları gevrek olur. Dikkat etsin, düşmesin. O bize lazım 23'üne." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan belediye ziyaretinde Bilgin, Yıldırım'a Kangal köpeği yavrusu hediye etti.