İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haber Global’de ‘Jülide Ateş’le 40’ programında açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, İstanbul’un yoksulluk riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. “İstanbul’un baş edemediğiniz bir problemi var mı?” sorusuna İmamoğlu, şu cevabı verdi: “İstanbul’un çok fazla sorunu var. 16 milyon insan... Herkesin talebi farklı farklı. Ama güncel bir sorun yaşıyoruz aslında, yoksulluk sorunu var İstanbul’un. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. İnsanlar işini kaybetmiş ve günlük hayatından, yaşantısından para kazanan insanların nasıl bir ekonomik dünya ile karşılaşacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla yoksulluk bizi zorlayacak. Baş edememek demeyelim. Ama gerçekten önümüzdeki günlerde şehirdeki yoksulluk bizi zorlayacak.” Yoksulluğa karşı bütüncül bir ekonomik çözüm gerektiğini belirten İmamoğlu, “İstanbul’un kaynaklarını, İstanbul’un potansiyelini iyi kullanmak lâzım. Sektörlerle iyi diyalog içinde olmak ve insanlara iş imkânı sağlamak lâzım. Bütüncül bir mesele ama var olan yarayı dindirmek adına elbette ki yardımlaşmayı en üst seviyeye taşımak zorundasınız” dedi.