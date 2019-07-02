MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis’teki grup toplantısında “Yönetim sistemleri âyet hükmü değildir. İhtiyaç hâsıl olduğunda değişecektir. Hiçbir yönetim sistemi sabahtan akşama kurumsallaşıp kökleşmeyecektir. AK Partili bazı yöneticilerin sistemin aksayan yönlerine ilişkin kendi aralarında değerlendirme yapmaları doğaldır fakat bunu kamuoyu önünde dile getirmeleri CHP’nin değirmenine su taşıyacaktır, bunu yapmalarına onayımız yoktur” dedi.

Sistem mimarisinin bileşenleri arasında denge ve uyum gözetilmeden, millî iradenin onayı alınmadan alınacak her adımın boşlukta kalacağını ifade eden Bahçeli, “Türkiye 96 yıllık maziye sahiptir. 1923-1946 yılları arasında tek parti dönemi imparatorluk dönemi mirası ilk dönemdir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeniden tesis edilen siyaset, böylelikle Cumhuriyet döneminin ikinci evresi olan çok partili sisteme geçiş sağlanmıştır. Ancak yönetim sistemindeki aksaklık, kayma ve kopuşlar devlet çarkının paslanmasına neden olmuştur. Darbeler, kutuplaşmalar, ekonomik krizler, istikrarsızlıklar siyasi sorumluluk taşıyan bizleri yeni arayışa itmiştir” diye konuştu. Ankara - Recep Gören

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