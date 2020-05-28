Zihninde CHP’den kopya kategoriler var

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, gazeteci Adem Özköse’nin Youtube kanalında son siyasî gelişmeleri değerlendirdi.

Yeneroğlu, AKP’den ayrılmasıyla ilgili, “AK Parti Türkiye’yi otoriter bir rejime dönüştürdüğü için, demokratik tüm kazanımları ezdiği için, temel hakların her gün altını oyduğu için, ülkeyi anayasasızlaştırdığı için biz bu gidişata karşı çıkıyoruz. Biz siyaseti meslek olarak görmüyoruz” dedi. Yeneroğlu, “Korkarım ki bu gidişat böyle deva ederse, şimdiye kadar olduğu gibi İslâmî entelijansyada bu gidişata hak adına, hukuk adına ses çıkarılmazsa 3-4 nesil söz söyleyebilecek cümle kuramayacak bu kesim” ifadelerini kullandı. Şahit olduğu hukuksuzları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlattığını kaydeden Yeneroğlu, “İlk başlarda anlayışla karşılayabileceğini düşünüyordum. Ama zamanla gördüm ki önceki CHP’den kopyalanmış, toplumu kutuplaştırmaya matuf ve kendi zihin dünyasında hukuk dışında başka kategoriler var. Ben bunu ‘düşman hukuku’ diye değerlendiriyorum. Siz insanları toplum içinde eşit vatandaşlar olarak değerlendirmezseniz ve bu insanların temel haklarını esas kabul etmezseniz, bu insanları ötekileştirip bir ‘hain damgasıyla’ yaftalarsanız o zaman bu insanlarla ilgili her şey tabiri caizse meşrû oluyor.”