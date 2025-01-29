Zihniyet değişmeli

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ da otel yangının, Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybının yaşandığı iş yeri yangını olarak kayıtlara geçtiğine dikkati çekti.

Zihniyet değişmediği sürece insanların ölmeye devam edeceğini vurgulayan Özdağ, “Kanunları uygulayacak liyakatli idarecilere ihtiyacımız var. Ülkemiz, yaşanan her felâketten sonra alınmayan tedbirleri tartışmaktan bıktı, usandı” diye konuştu. AA

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