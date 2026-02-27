"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ŞUBAT 2026 CUMA - YIL: 57

Âtiye ışık olmak misyonu

Prof. Dr. Süleyman Yılmaz
27 Şubat 2026, Cuma
Bediüzzaman’ın telifi Risale-i Nurlar, Şimalden gelen dinsizlik cereyanına karşı Sedd-i Zülkarneyn olduğu gibi, içtimaî hayatla ilişkisini belirleyen Yeni Asya da 57 yıllık doğru tesbitleri, hakikati her zaman ve her yerde haykıran sesi, tavizsiz çizgisiyle tıpkı Zühre Yıldızı gibi yön belirleyici olmuştur.

Risale-i Nurlar hakikat noktasında kaynağını Kur’ân-ı Kerîm’in âlî hakikatleri ve Peygamber-i Zişan’ın (asm) yüksek ilmi ve şahsiyetinden alırken, neşir organı Yeni Asya da sosyal hayatta mihenk ve köşe taşı olmasını; hem Kur’ân, hem Peygamber (asm), hem de Risale-i Nur ve müellifine borçludur. 

İnsan varlığın gayesini sorgulamak, nereden gelip, nereye gittiğini bilmek, bu dünyadaki aslî vazifesini anlamak ister. Bunun da en sâfî yolu dua ve ilim vasıtasıyla hayatı hayatlandırmak ve zinetlendirmekten geçer. İnsanlık onuru uzun soluklu bir yolda yerini aramaktır. Nasıl ki toplumun özü adalet ise insanın özü de insanca yaşamak, fikrini ifade edebilmek, hakkını hukukunu savunabilmek ve koruyabilmektir. 

Beşerî sistemler bazen insanın hakkettiği onuru korumada adalet-i izafiyenin gölgesine bile ulaşamaz. Hukuk, adaleti sağlamakta âmil unsurların tesirinde kalabilir. Burada temel hak ve hürriyetlerin korunması, hak ihlâllerin önlenmesinde işinin hakkını veren, Hakk’ın hatırını yüksek tutan hakikatperest medya unsuruna ihtiyaç vardır. İşte günümüzde bu vazifeyi en iyi ifade eden gazete Yeni Asya gazetesi olmuştur. 

Üstendiği misyon gereği, yaptığı objektif ve tutarlı yayıncılık anlayışıyla bir yandan manevî değerleri neşretmek, hakikatlere hamilik etmek, diğer yandan içtimaî hayatın özgün kuralları içinde yol haritası, objektif bakış açısı oluşturmak çabasındadır. Bu çabasını ne 1971 muhtırası, ne 1980 darbesi, ne 1997 post modern darbesi engelleyebilmiştir. 

İlerlediği yolda menhus zihniyetlerin kapatma çabaları, dahilî iftiraklar ve sistemi ayakta tutan reklam gelirlerinin engellenmesine dahi takılmamıştır. Hiçbir zaman misyonel duruşu gereği devletle iş görmemiş, imkân ve fırsatlarına talip olmamış, ayrıcalıklı iltimas ilişkisi kurmamıştır. İşte, Yeni Asya gazetesini farklı kılan yegâne hal, onun diklenmeden dik duruşudur. 

Nice 57 yıllara ulaşması umumun duası ve niyazıdır!

Okunma Sayısı: 177
