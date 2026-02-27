Demokrasinin Gazze imtihanı

Uzmanı olmadığım bir konuda yazmak durumunda kaldığımdan sürç-ü lisanda bulunursam peşinen özür diliyorum.

“Eğer, niçin uzmanı olmadığın konuda yazmak durumunda kaldın?” diye soracak olursanız müzakereli dersler sonucu ortaya çıkan bu konuda yazmaları için bazı kardeşlerimizi teşvik ettik; ancak süreç içinde bu görev bana tevdi edilmiş oldu. Zihnimdeki manaların kaçmaması için kayıt altına almak maksadıyla kaleme sarıldık.

Okurlarımız ilâve edecekleri farklı manaları internet sitemizdeki yorum köşesine yazabilirler.

Bizim girmeye çalıştığımız Avrupa Birliği (EU) ülkelerindeki demokrasiyi beğeniyoruz ve aynı demokratik hayatı yaşamak için onların sahip olduğu yönetim sistemine sahip olmak istiyoruz. Ancak burada anahtar “Asr-ı Saadet” yönetim şeklidir, çünkü şer’î meşveret ve hakikî adalet (adalet-i mahzâ) bu dönemde tatbik edilmiştir. Hatta yöneticiler tam bir “hizmetkâr” gibi davranmış, hesap sorulabilirlik ve hesap verilebilirlik mükemmel şekilde uygulanmıştır. Herkes şahane hür, devlet başkanına hesap sorabiliyor, halife de cevaplamak durumunda kalıyor; şahane bir sistem ve işleyiş.

Daha gelişmiş bir demokrasiye sahip ülkeler için “Gazze mezâlimi” tam bir turnusol kâğıdı hükmünde oldu. Bütün dünyanın gözü önünde işlenen zalimce cinayetlere tepki gösteren insanlar çok büyük mücadeleler verdiler, nümâyişler, protestolar yaptılar ve yardım konvoyları yola çıkardılar.

Ancak o “gelişmiş demokrasi” dediğimiz ülkelerin yöneticileri ne yaptılar? Onları tutukladılar, yardımları engellediler, konuşturmadılar hatta görüntülerini bile karartmaya çalıştılar. Kendilerini seçen insanların taleplerini yok sayıp bir de onlara zulmetmeye kalktılar. Hiç biri yaptığı bu yanlışlardan dolayı istifa etmediği gibi bilâkis zulme taraftar çıkmaya devam ettiler.

Büyük resme baktığımız zaman; ülkemizde tatbikini adeta unuttuğumuz, ancak gelişmiş ülkelerde görmeye alıştığımız istifa geleneğini Gazze mevzuunda Batı’da da göremedik.

Başlıca sebepleri:

• Yahudîlerin sermayeyi kontrolü.

• Yahudî lobilerinin dünya medyasını ellerinde tutmaları.

• Bu güçleri kullanarak sempatizan siyasîleri mühim pozisyonlarda istihdamları.

• Mossad’ın, Epstein dosyaları gibi şantaj amaçlı hazırladığı gizli dosyaları kısmen fâş ederek ülke yöneticilerini kontrol altında tutma becerileri.

• Almanya’yı ise, geçmişte yaptıkları Yahudî katliamlarının (holokost) suçluluk psikolojisini ustaca kullanarak günümüzdeki Yahudî zulümlerine gık bile çıkaramayacak konuma düşürmeleri.

• Ülkemize gelince… “Yahudî Cesaret Madalyası”nın iadesi yönündeki tekliflere yaklaşım ve BOP eş başkanlığına dair beyanlar birlikte düşünüldüğünde, ortaya çıkan tablo dikkat çekicidir.

Sağlıcakla kalın.