"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ŞUBAT 2026 CUMA - YIL: 57

Gecenin kıyâmı

Havva KÜÇÜK KONUR
27 Şubat 2026, Cuma
İplik iplik sökün ediyor düşünceler. Hece hece, harf harf, nefes nefes...

Bir kızılca kıyametin tarifini yapar gibi... Bir kalb-i sükûnun izini sürer gibi... Nereye baksam, neyle uğraşsam, neye izin versem yüreğimde, hep bir yerlerden sızıp karşıma çıkan o şey... Beni bana tarif eden, bana beni anlatan şey... Bir söz kaç soluk eder?

Yarım kalıyor cümleler bazen. Bitmiyor, sonu gelmiyor hikâyelerin. Üzerinde ne kadar düşünürsem düşüneyim, gelivermiyor dilime her şey... Bir derd-i derûn şaşkınlığı... Bir kimyager titizliği... Bir güzel koku belki. Gelmiyor bir araya. Zamanın izdüşümü nakış nakış kendini işlerken geceye, hazin bir inilti yayılıyor etrafa. Görmek ve hissetmek üzerine yazılan onca şeyi tek lahzada çöpe atan o şey... Aşkın lahutî bakışı... Hüzünlü bir şarkı gibi gelip geçen, izlerini kalbe bırakan ve ordan bir daha çıkmayan şey...

Gecenin üzerime düşen rüzgârı, sonsuzluğun nefesinden nefha üflüyor gibi. Kapatıyorum gözlerimi, siliniyor her şey. Ne insanların sesi geliyor kulaklarıma, ne araba sesleri, ne de şehrin akşam telaşı, karmaşası işte. Her şey geçmiş ve yüzümde sadece yaşanan tatlı anılarımın pembeliği kalmış gibi... Sonsuzluğa uzanan dualarım, yıldız olmuş üzerime yağıyor gibi... Bir aşk, kaç kelebek eder, kaç yıldız eder, kaç dua eder ahirete... Bir sevda, kaç kere boyun büktürür, baş eğdirir... Engin bir atmosferdeyim. Ve sıcacık ellerimi tutan o şey...

Bir kokusu olur mu gecenin? Bendini aşar geçer mi? Kendini tutup tutup birden bütün sağnaklığıyla iner mi? Bir ânın heyecanını, insan bir ömür çeker mi? Ne tatlı anışlar olur bazen. Beraber yürünen yollar, oturulan banklar, edilen sohbetler, kılınan namazlar... Bir çiçeğe takılan sevgi kanatları... Bir kokunun izinde gönderilen nâmeler... Ve 'iyi ki olmuş, iyi ki karşılaşmışım, iyi ki yaşamışım, iyi ki nasip olmuş' denen onca güzel şey... Bir daha olsa, vakitler donsa, tekrar tekrar yaşamak isteyeceğim o şey...

Hayatın hatırâtı hayale gelen tekrarlarla yeniden alevleniyor. İstanbul'da Sirkeci vapurunda bir gece vakti yeniden dökülüyor gözyaşları. İzmir'de bir sabah vakti yeniden yürünüyor Göztepe yolları. Bir sabahçı fırınından taze taze alınıyor İzmir kumrusu. Bir dua yeniden gönderiliyor sonsuzluğa. Bir kuş yeniden havalanıyor. 

Ve bir nefes daha alınıyor istikbâlden. Dua dua gerilmek ve ahirete uçmak için...

Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti

    Uysal: Statüyü millete sorun

    Samsunspor, Shkendija’yı eleyerek son 16’ya yükseldi

    Gözler Cenevre'de

    Hangi il ve ilçelerde eğitime kar arası verildi?

    Amasya'da otomobil nehre düştü: 2 kişi yaralandı

    Traktörünü Filistin’e bağışladı

    Viyana’da iftar programı

    Ezher’de yeni fakülte

    ABD’de Ramazan heyecanı

    “Mukaddes Emanetler” Sivas’ta

    Hollanda hava yolu şirketi, 1 Mart’tan itibaren İsrail’e uçuşlarını durduruyor

    Uluslararası STK'lardan BM'ye Doğu Türkistan çağrısı: Çin zulmü durdurulsun

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da

    Yerin altı da üstü de ihalelik!

    Vatandaş karta yüklendi

    Etiket var, et yok

    Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inecek

    Mazot zamları sofradaki yangını alevlendirir

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Uysal: Statüyü millete sorun
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.