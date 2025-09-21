"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EYLÜL 2025 PAZAR - YIL: 56

Torunların sevgiye ihtiyacı var

Rafet Özcan
21 Eylül 2025, Pazar
Torunların kalbi küçücük görünür ama aslında kocaman bir sevgiye muhtaçtır. Çocuk, sevgiyle beslenir; şefkatle büyür. Nasıl ki beden için ekmek ve su gerekli ise, ruh için de sevgi aynı derecede gereklidir.

Dede ve babaannenin sevgisi, torun için sadece bir kucaklama değil; güvenin, huzurun ve aidiyetin sembolüdür. Bir sarılma, bir tebessüm, bir dua, torunun kalbinde silinmez izler bırakır. Bu sevgi, onun ilerideki hayatında merhametli ve vicdanlı bir insan olmasına vesile olur.

Ne yazık ki bazen çocuklar bu sevgiden mahrum bırakılabilir. Oysa torunların gönlü pamuk gibidir; sevgiyle yoğrulmaya, şefkatle şekillenmeye ihtiyaç duyar. Sevgi gören çocuk huzurlu, sevgiden mahrum kalan ise daima arayış içinde olur.

Bu yüzden torunlara verilecek en büyük miras, mal-mülk değil; gönülden taşan saf sevgidir.

“Torun kalbi, şefkatle yeşeren bir fidan gibidir; sevgiyle sulanmazsa kurur, ilgiyle büyütülmezse boy veremez.”

Torunlarımızı bu sevgiden mahrum edecek tavır ve davranışlardan kaçınalım. Anne babalar başta olmak üzere, tüm akraba  ve dostlar, mümkün olduğu ölçüler içerisinde bu sevgiden çocukları mahrum bırakmayalım. Yaşlı çiftlerin, yani dede ve babaannelerin kırılgan gönüllerini okşayarak onların makbul dualarını almaya çalışalım.

Şunu unutmayalım ki, Allah'ın rızası anne babanın rızasına bağlıdır. Belaların def'i rızıkta bereket o yaşlı anne baba sayesindedir.

Zira bu hususta Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmaktadır: Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı belalar üstünüze sel gibi gelirdi.

Demek ki belâları define sebep olan o yaşlı ana ve babalardır. Bu ihtiyar ana babaların dualarını alalım onların hayat ve mutluluk kaynağı olan torun sevgisinden onları mahrum bırakmayalım. Unutmayalım ki, bir gün gelecek sizler de aynı konumda olacaksınız. İnsan ne ekerse onu biçer, nasıl davranırsa onun karşılığını aynı şekilde görür. Allah bütün yavrularımızı her türlü kötülüklerden korusun. Amin

Okunma Sayısı: 827
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    10 ülke daha 'Filistin Devleti’ni resmen tanıdıklarını duyurmaya hazırlanıyor

    Netanyahu'dan Trump'a: Mısır'a baskı yap

    Trump, Afganistan'ı da tehdit etti: 'Bagram Hava Üssü'nü geri vermezse, kötü şeyler olacak'

    Beyaz Saray'dan "H-1B" vizesi hakkında açıklama

    Muğla, Antalya ve Balıkesir'deki orman yangınlarıyla ilgili son durum?

    İktidarın söyledikleriyle yaptıklarının farklı olması gençleri Dinden soğutuyor

    Gazze tehcirin merkezinde

    İsrail şimdi de AB’yi hedef aldı

    'Toplum derin bir yoksulluğa sürükleniyor'

    AB, Rus gazı almayacak

    AB yeniden gündemde mi?

    Katar'dan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne İsrail mektubu

    YÖK: Üniversitelerde ilk ders Gazze

    “Biz bu ülkenin üvey evlâdı değiliz”

    İstinaf onayladı, İmamoğlu siyasî yasaklı

    AKP’de istifa depremi

    Rize, Giresun ve Artvin'de taşkın ve heyelanlar meydana geldi - Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı

    Wall Street Journal: ABD, İsrail'e 6 milyar dolarlık yeni silah satışı yapmayı planlıyor

    'Gazze'de hayatta kalmanın her temel unsuruna ihtiyaç var'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İktidarın söyledikleriyle yaptıklarının farklı olması gençleri Dinden soğutuyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    10 ülke daha 'Filistin Devleti’ni resmen tanıdıklarını duyurmaya hazırlanıyor
    Genel

    Muğla, Antalya ve Balıkesir'deki orman yangınlarıyla ilgili son durum?
    Genel

    Netanyahu'dan Trump'a: Mısır'a baskı yap
    Genel

    Beyaz Saray'dan "H-1B" vizesi hakkında açıklama
    Genel

    Trump, Afganistan'ı da tehdit etti: 'Bagram Hava Üssü'nü geri vermezse, kötü şeyler olacak'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.