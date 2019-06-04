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5 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Almanya Cumhurbaşkanı: Müslüman yurttaşları kalpten selamlıyorum

04 Haziran 2019, Salı 23:49
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya’daki Müslümanların Ramazan Bayramını kutladı, “Ramazan ve orucun Almanya’daki ortak yaşamın tabii bir parçası haline gelmiş olmasından mutluluk duyuyorum” dedi.

Steinmeier, Ramazan Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajına “Almanya’nın Müslüman yurttaşlarını kalpten selamlıyorum” sözleriyle başladı.

DW’nin haberine göre Müslümanları, oruç ve ibadet ile geçen bir ayın sonunda aileleri, dostları ve komşularıyla bir araya getiren Ramazan Bayramı’nı “güzel ve neşeli” bir bayram olarak nitelendiren Steinmeier, bu bayramın sadece farklı mezheplere mensup Müslümanları değil aynı zamanda Müslümanları diğer dinlere mensup olanlarla da birleştirdiğine dikkat çekti, “Hepimiz merhametli bir Tanrı’ya inancı paylaşıyoruz” dedi.

“Nefrete tahammül yok” güvencesi

Alman Anayasası’nın dini özgürlükleri güvence altına aldığını, Almanya’da ister inançlı olsun ister olmasın, ister kipa, ister haç ya da başörtüsü taksın, kimsenin inancından ötürü ayrımcılığa maruz bırakılamayacağını, dışlanamayacağını vurgulayan Steinmeier, “Sizi temin ederim ki nefrete, dışlamaya, Müslüman göçmenlerin ya da ‘Müslümanlar’ denilerek hepsinin, topyekün şüpheli olarak gösterilmesine tahammülümüz yok” dedi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, mesajını “Hepinize huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum” sözleriyle tamamladı.

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