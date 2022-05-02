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5 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Amerika Diyanet Merkezi'nde bayram coşkusu

02 Mayıs 2022, Pazartesi 20:26
ABD'nin başkenti Washington bölgesinde yaşayan binlerce Müslüman, Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) kıldıkları Ramazan Bayram namazının ardından coşkuyla bayramlaştı.

Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi, bu yıl da Washington, Virginia ve Maryland bölgesinde yaşayan Türk ve Amerikalı farklı milletlerden çok sayıda Müslüman'ın bayramda buluşma noktası oldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren DCA'ya gelmeye başlayan Müslümanlar, caminin içi ve avlusunun yanı sıra merkezin büyük bahçesinin de tamamını doldurdu.

Bayram namazının ardından tekbirler getirilerek tüm dünyadaki Müslümanlar için hep birlikte dua edildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan da bayram namazının ardından vatandaşlarla sohbet etti, çevresindekilerle tek tek bayramlaştı.

Namazın ardından Türkler ve farklı milletlere mensup Amerikalı Müslümanlar birbirlerine sarılarak bayramlaşırken merkezin bahçesinde kurulan stantlarda cemaate kahvaltı ikram edildi.

ABD'nin en büyük camilerinden birine ev sahipliği yapan DCA'in bahçesini dolduran binlerce kişi bayram coşkusunu paylaşırken çocuklar da kendileri için kurulan oyun alanlarında oyunlar oynadı.

AA

Etiketler: Amerika Diyanet Merkezi, bayram
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  • Gültekin

    3.5.2022 15:04:48

    Başta ABD, olmak üzere, müslümanların, bayramların özünde kardeşlik, insanlık, yattığını görüyorsunuz; gelin hep birlikte dünya barışını tesis edelim. Buna dünyanın zaruri ihtiyacı vardır, işgallere, saldırılara son verelim, karşılıklı menfaatler için ticaretimizi geliştirelim, hep birlikte huzura erelim.

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