Antalya’da çocuklardan Ramazan’a veda iftarı

Ramazanın ilk haftalarından itibaren Antalya Yeni Asya şefkat kahramanları tarafından düzenlenen çocuk iftar programları, uhuvvet buluşmaları, geçtiğimiz perşembe günü Dokuma Parkta ‘Ramazana veda pastası’ kesilerek hitama erdirildi.

Minik yürekleri, masum dilleriyle çocuklarımız parkı, “İyiki geldin Ramazan, güle güle Ramazan” sesleri ile inlettiler.

Program iftarın ardından yemek duasıyla devam etti. Akşam namazı sonrasında parkta oyunlar oynandı. Pasta kesimiyle iftar programı bitiminde oyuna ve muhabbete doyamayan çocuklarımız vaktin nasıl geçtiğini anlayamadılar. İftar programının ardından, Antalya erkek cemaatimizin Ramazan boyunca her cuma akşamı erkek dersanesinde düzenlediği aile iftar programında buluşmalara devam edildi. İftardan sonra hanımlara ayrılan salona geçilerek muhabbet sohbetlerine ve derslere devam edildi.

Teravih vaktinin girmesine yakın nur çocuklarımız, tatlı bir telaş içinde camiye giderek, namazlarını büyük bir gayret göstererek kıldılar. Caminin bina olarak, tam küçük nurcularımıza uygun olması, hem çocuklarımızı hem de annelerini mutlu etmişti. Bu camiden kısaca bahsetmek gerekirse; üst kat hanımlara, giriş kat erkeklere, zemin kat ise çocuklu annelere ayrılmıştı. Teravih çıkışı, yakındaki pastahaneye, çocuklar ile hep birlikte gidilerek onları sevindirecek ikramlar alındı. Yine şefkat kahramanı annelerimiz tarafından hazırlanan minik hediye paketlerinde; çikolata, balon ve Ramazan Risalesinden bölümlerin bulunduğu vecizelerden oluşan hediyeler verildi.

Antalya / Yeni Asya