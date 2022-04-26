Bir çocuk iftarı da Kahramanmaraş’ta

Kahramanmaraş Yeni Asya Hanımlar Vakfı, küçük çocukların iftar etkinlikleri için balonlarla ve süsleme kortejleriyle donatıldı. Çocuklar Risale-i Nurlardan ezberledikleri yemek duasıyla iftarlarını açtılar.

Kahramanmaraş Yeni Asya Hanımlar Vakfı, küçük çocukların iftar etkinlikleri için balonlarla ve süsleme kortejleriyle donatıldı.

Rengarenk salonda iftar öncesi neşeli çocuk şarkıları ile başlayan program; minik kalplerin hazırladığı ve çalınan def eşliğinde söylenen ilahilerle devam etti. Küçük çocukların sahnelediği halat çekme ve çuval yarışı da programa ayrı bir renk kattı.

Ramazan geleneğimizin olmazsa olmazlarından olan davul eşliğinde mani söyleyen çocuklar minik kalpleri heyecanlandırdı. İftar saatini sabırsızlıkla bekleyen çocuklar Risale-i Nurlardan ezberledikleri yemek duasıyla iftarlarını açtılar.

Programda ayrıca çocuklara; ablaları tarafında hazırlanan şerbetli tatlılar da ikram edilerek, eski bir Osmanlı geleneği olan ‘Diş kirası’ hediyeler de verildi. Ramazan-ı Şerifin manevi havasını ve tatlı heyecanını yaşayan minik kalpler gelecek Ramazan-ı Şerif’i şimdiden özlediklerini belirterek, mutlu bir şekilde evlerine döndüler.

Kahramanmaraş - Yeni Asya

