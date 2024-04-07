Bornova Yeni Cami’de her akşam 800 kişiye iftar yemeği veriliyor

İzmir’in Bornova İlçesindeki Yeni Cami’de bütün Ramazan ayı boyunca her akşam iftar veriliyor.

Cami görevlileri hocalarımız; Aydın Şentürk ve Bünyamin Aşçı’nın gayretli çalışmaları ile cemaatimizin himmeti birleşince her akşam yaklaşık 800 kişiye iftar yemeği verilmesi gibi çok güzel bir manzara ortaya çıkmış oldu...



Cami görevlileri hocalarımız Aydın Şentürk ve Bünyamin Aşçı’nın gayretli çalışmaları takdirle karşılanıyor.

Çevredeki ihtiyaç sahipleri ve camiye yakın olan Ege Üniversitesi’nin öğrencileri gençler Ramazan boyunca geniş olan Yeni Cami avlusunda buluşup iftar yaptılar. Ramazan ayının kardeşlik ve muhabbetini ve bereketini hakkıyla yaşama imkanını buldular...

Kadir gecesi için de bütün gece ilahiler, kasideler dini derslerle sahura kadar sürecek şekilde zengin bir program düzenlendi. Bu güzel adetin devam etmesi herkesin umumî arzusu. Ne mutlu Ramazan-ı Şerifteki orucun ve iftarın sevincini yaşıyanlara ve vesile olanlara...

SALİH SÜTÇÜOĞLU - İZMİR