Dünya Yetimler Günü’nde iki bin çocuğa iftar

İslam İşbirliği Teşkilâtının tavsiyesiyle her yıl Ramazanın 15. gününde düzenlenen, Dünya Yetimler Gününde Türk Kızılay Ankara Şubesince, 2 bin çocuk ve ailesine iftar verildi.

Mamak Kapalı Pazar Yeri’nde, Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle başlayan faaliyete, 3 bin kişi katıldı. Üniversite öğrencilerinden oluşan Kızılay gönüllüleri tarafından masalara yemek servisi yapıldı. Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Dr. Sema Kopuz Yetiş, iftar programın 6’ncısını bu yıl Ankara’da düzenlediklerini belirtti. Faaliyette, Türk vatandaşların yanı sıra sığınmacıların da olduğunu ifade eden Yetiş, “Dünyadaki yetimlere dikkati çekmek için böyle bir programı düzenledik. Onların sorunlarını gündeme taşımak istiyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarıyla çalışmalarını yürüten aş ocağımızdan çıkan birbirinden lezzetli yemeklerimizi ikram ediyoruz” diye konuştu. AA

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