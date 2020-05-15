Hollandalı Bakan iftarda

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Bakan Grapperhaus, katıldığı iftar programında, “Bu süreçte ramazanın özelliklerinden olan merhamet, disiplin ve cömertliğe normalden daha çok ihtiyacımız var.” dedi.

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus, Hollanda Türk İşadamları Derneği (HOTİAD) ve Devlet ile Müslümanlar Arası İletişim Organı (CMO) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Ulusal İftar”a katıldı. Lahey’de eskiden kilise olan Juliana Plaza’da “Barış ve iyimserlik” temasıyla düzenlenen iftara Grapperhaus’un yanı sıra Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, CMO Başkanı Muhsin Köktaş, HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu ile Müslüman, Hırıstiyan ve Musevi din adamları katıldı. Her yıl yaklaşık 200 kişinin katıldığı iftar programında bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle 30 kişi 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yer aldı.

“Yaşlı ve mağdur kişilere yardım edildi”

Grapperhaus, yaptığı konuşmada, tekrar güvenli bir hayat sürdürmek için herkesin evde kaldığını belirterek, “Bu tam da yalnız olanlara kapılarınızı açtığınız ve birbirinizin sıcaklığını aradığınız bir ayda olan acı bir gerçek. Bu süreçte ramazanın özelliklerinden olan merhamet, disiplin ve cömertliğe normalden daha çok ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı. Bu yıl birlikte iftar yapılamamasının beraberliğin yok olması anlamına gelmediğini dile getiren ve Müslümanları tebrik eden Grapperhaus, “Bu süreçte normalden daha çok yardımlaşma yapılarak yaşlı ve mağdur kişilere ve komşulara yardım edildi. Belki de daha önce tanımadığınız kişilere yaptınız bunu. Umarım bu kriz sürecinde ve sonrasında da devam eder.” şeklinde konuştu. Grapperhaus, camilerin toplumda zayıf olanları korumak için tedbir amaçlı kapalı kaldığına dikkati çekerek, Müslümanların bunu yaparak topluma iyi bir örnek olduğunu söyledi. Gürcüoğlu da koronavirüs krizi sürecinde toplum olarak iyimserliğe ve barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu belirterek, “Çevrenizle ve özellikle kendinizle huzurlu olmak pozitif düşünceyi besler. Barışı bir antlaşma ile sınırlamamalıyız, daha âdil bir toplum ve geniş bir hoşgörü için çaba göstermeliyiz.” dedi.