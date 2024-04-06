Kutsal mabed doldu taştı - Aksa’da Kadir Gecesi’ne 200 bin Filistinli katıldı

Filistin’de, 200 bin Müslüman işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da Kadir Gecesi’ni idrak etti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Ramazan'ın 27’nci gecesi idrak edilen Kadir Gecesi için Mescid-i Aksa’da 200 bin Müslümanın toplandığını duyurdu.

Bu mukaddes geceyi Mescid-i Aksa’da geçirmek isteyen aileler de, burada yer sofraları kurarak oruçlarını açtı. Ramazanın son günlerini Aksa’da itikafta geçirmek isteyen çok sayıda kişi de mukaddes mabedin avlu ve bahçelerinde çadır kurdu. Bu arada İsrail vatandaşı binlerce Filistinli de Kadir Gecesi’ni idrak etmek için ülkenin dört bir yanından yüzlerce otobüsle Doğu Kudüs’e geldi. Öteyandan, Kadir Gecesi için işgal altındaki Batı Şeria’dan Doğu Kudüs’e gelmek isteyen binlerce Filistinli, İsrail’in engeline takıldı. AA

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