Mersin’de çocuk iftarı

Mersin’de kalplerine ve zihinlerine işleyen iftar programı çocuklara, “Bu kadarını beklemiyorduk” dedirtti. Çocuklar iftar programından mutlu, aileler ise memnun ayrıldılar.

Mersin’de nur çocuklar çocuk iftarında buluştu. Program içeriği çocuklara “Bu kadarını beklemiyorduk” dedirtti. İftar öncesinde başlayan program gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Medresenin onlar için özenle süslenmiş olması ayrıca hoşlarına gitti. Kimi çocuklar tekne oruçlarıyla kimi çocuklar ise tam oruçlarıyla iftara katıldı. “Ben Oruçluyum” rozetlerini takarak her biri yakalarında rozetini taşıdı. Oruçlarını tutan çocukların zorlanmaması adına iftar öncesi programında daha sakin etkinlikler yer aldı. Çocuklar ukulele eşliğinde ilahiler söyleyerek programa başlangıç yaptı. Çocukların favori şarkısı ceviz adam şarkısından çevrilmiş olan “Oruç adam” şarkısı oldu. Şarkılardan sonra torbadan çektikleri mani ve vecizeleri davul eşliğinde okudular. Sonrasında masal anlatımına katıldılar. Masallarını dinledikten sonra çocuklar onlar için hazırlanmış iftar sofrasına geçerken bir yandan da “Çocuk iftarı var dediler geldik”, “Ezana kaç dakka kaldı”, “İftarda ne var çok acıktım” gibi pankartlarla ve “Çocuk İftarımıza Hoş geldiniz” flaması altında fotoğraf çektirdiler.

Çocuklar mutlu, aileler memnun oldu

İftarı bekleme heyecanını hep birlikte yaşayan çocuklar dua eşliğinde iftarlarını açtı. İftar sonrası etkinliklerine devam ettiler. Çuval yarışması, halat çekme, ağızda top taşıma gibi hareketli oyunlardan sonra Karagöz ile Hacıvat sahnelemesini izlediler. Sonrasında tatlı ikramlarını yiyip diş kiralarını aldılar. Osmanlıdan beri bir gelenek olarak uygulanan, davetimize katıldınız ve dişinizi bizim için yordunuz anlamında verilen diş kirası hediyeleri hepsini sevindirdi. Çocuklar iftar programından mutlu, aileler ise memnun ayrıldılar. Ramazanın ve orucun güzelliğini bir kez daha anlayan çocukların kalplerine ve zihinlerine işleyen bir iftar programı gerçekleşti.

HABER: NUREFŞAN AKKAYA