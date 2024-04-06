Mersin'de çocuk iftarı

Mersin Yeni Asya Hizmet ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen çocuk iftarında çocuklar unutulmaz bir akşam yaşadı.

MERSİN - Cuma BAHÇECİ

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Mersin’de bir kez daha çocuk iftarı coşkusu yaşandı. Mersin Yeni Asya Hizmet ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen çocuk iftarı programına çok sayıda çocuk katıldı. Balon ve çeşitli Ramazan süsleriyle süslenen mekan çocukların heyecanını arttırdı. Merkaz mutfağında özenle hazırlanan iftar menüsüüyle iftarını açan çocuklar, sonrasında cemaatle namaz kıldılar.

Namaz sonrasında Ukulele eşliğinde ramazan ayına uyarlanmış çeşitli ezgilerle hem oynayıp hem de eğlendiler. Daha sonra tesbih yapımını öğrendiler. Her çocuk kendi tesbihini hazırladı. Hazırlanan tesbihler program sonunda diş kirası hediyelerinin arasına koyulup, isimleri yazıldı.

Ardından çocukların çok sevdiği yüz boyaması etkinliği yapılırken bir yandan da dev ramazan posterini hep birlikte boyadılar. Programın geleneksel oyunlar aşamasında ise çuval yarışı, ağızda kaşıkla top taşıma ve halat çekme oyunlarıyla eğlendiler. Geleneksel oyunlarla yapılan yarışmadan sonra Karagöz ve Hacıvat gösterisine katıldılar. Bir yandan ramazan şerbetiyle serinlerken bir yandan da kendileri için hazırlanan pastayla ağızlarını tatlandırdılar.



Diş kirası aldılar

Son olarak çocukların merakla beklediği diş kirası hediyelerinin dağıtımına geçildi. Çocuklar üzerinde isimlerinin yazılı olduğu diş kiralarını aldılar.

İçinden çıkan hediyeler çocukların yüzlerini bir kez daha güldürdü. ‘Çocuk İftarına Hoşgeldiniz’ yazılı pano önünde önce tek tek, sonrasında toplu fotoğraf çektirerek günü hatıralarına kaydettiler. Teşekkür ve memnuniyetlerini belirten çocuklar gelenekselleşmiş çocuk iftarının devam etmesini istediler.