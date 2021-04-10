YETİM VAKFI, RAMAZIN AYI BOYUNCA HAYIRSEVERLERİN DESTEKLERİNİ YETİMLERE ULAŞTIRACAK.

Yetim Vakfı, 2021 Ramazan çalışmalarına “Ramazan Bereket, Yetim Emanet” sloganıyla başladı. Yetim Vakfı, Ramazan ayı boyunca hayırseverlerin desteklerini yetimlere ulaştıracak.

Yetim Vakfı kurulduğu günden bu yana Türkiye’de ve dünyanın pek çok bölgesinde yetimlere yönelik eğitim ve psikososyal yardım çalışmalarını sürdürüyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayı yaklaşırken “Ramazan Bereket Yetim Emanet” sloganıyla yola çıkan Yetim Vakfı, bu yıl da birçok bölgede yetimlerin iftar sofralarına misafir olacak.

“YETİMLERİN KALPLERİNE DOKUNACAĞIZ”

Ramazan çalışmaları hakkında açıklama yapan Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, bağışçıların destekleriyle yetimlerin kalplerine dokumak ve yüzlerinde tebessüm oluşturmak için yola çıktıklarını söyledi. Yılmaz, “Ramazan ayı boyunca yetimlerle iftar ve sahur sofralarında buluşmak için harekete geçtik. Yetim ailelerimize kumanya, zekât ve fitre desteği sağlayacağız. Yetim sponsorluk projelerimiz kapsamında da bağışçılarımızın destekleriyle yetimlerimizin eğitim, sağlık, barınma gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız.”

İstanbul - Sedat Serdar