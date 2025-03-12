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12 MART 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali - 12 - Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

12 Mart 2025, Çarşamba
RİSALE-İ NUR TEFSİRLİ AYET MEÂLİ

O fâsıklar ki, Allah’a verdikleri sözü bozar, Allah’ın akrabalar ve mü’minler arasında riâyet edilmesini emrettiği bağları keser ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. 1 

***

“Evet, bu cümleyle, fısk şerh ve beyan edilmiştir. Şöyle ki: Fısk, haktan udûl, ayrılmak, hadden tecavüz, hayat-ı ebediyeden çıkıp terk etmektir. Fıskın menşei, kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeheviye denilen üç kuvvetin ifrat ve tefritinden neş’et eder. [...] Evet, fâsık olan kimsenin kuvve-i akliye ve fikriyesi itidali kaybedip safsatalara düşerse, itikadata ait rabıtaları kesmekle, hayat-ı ebediyesini yırtar atar. Ve keza, kuvve-i gadabiyesi hadd-i vasatı tecavüz ederse, hayat-ı içtimaiyenin hem yüzünü, hem astarını yırtar, altüst eder. Ve keza, kuvve-i şeheviyesi haddi aşarsa, heva-i nefse tâbi olur, kalbinden şefkat-i cinsiye zâil olur; kendisi berbat olacağı gibi, başkalarını da berbat edecektir. Bu itibarla fâsıklar hem nev’inin zararına hem arzın fesadına çalışmış olur.” 2 

Dipnotlar:

1.Bakara Suresi: 27

2.İşârâtü’l-İ’caz, Bakara Suresi: 27

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Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

1. Ey bütün sanatların sanatkârı, 

2. Ey bütün mahlûkàtın yaratıcısı, 

3. Ey bütün rızıklananların rızık vericisi, 

4. Ey bütün sahip olunanların sahibi, 

5. Ey bütün sıkıntıya düşenlerin ferahlatıcısı, 

6. Ey bütün üzüntüye düşenlerin sevindiricisi, 

7. Ey bütün merhamet olunanların merhamet edicisi, 

8. Ey bütün yardımsız kalanların yardımcısı, 

9. Ey bütün ayıplıların ayıbını örten, 

10. Ey bütün zulme uğrayanların sığınağı,

Sen bütün usur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

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