Samsun hizmet binasında ilk iftar

Geçen Cumartesi yeni yapılan Samsun Yeni Asya Hizmet binasında iftar programı gerçekleştirildi.

Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Ordu illeri ve ilçelerinden gelen misafirlerin de yeraldığı iftar yemeği ve programı uhuvvet, muhabbet ve tesanüde vesile oldu. Pandemi sebebiyle uzun bir süre yüz yüze gelemeyen Yeni Asya okuyucuları iftar programıyla hasret gidermiş oldu. İftar programı sonrasında Samsun Yeni Asya Hizmet Binasının inşaat yapımı süresine ait bir sinevizyon izlendi.

Teravih namazı ve Risale-i Nur dersi sonrasında programa katılan çevre il ve mahal okuyucuları memnuniyetlerini ifade ederken, daha geniş süreli programların bu mekânda yapılması taleplerini ilettiler. Bu arada, yaz aylarında söz konusu hizmet binasında farklı okuma programlarının yapılabileceği ifade edildi.

Samsun - Yeni Asya