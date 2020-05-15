Sultanların sultanı

Şiir - Hazırlayan: MEHMET KOVANCI

Sultanlar sultanıdır rahmet ayı Ramazan. Allah’ın bir lütfudur mü’minlere her zaman Masivadan sıyırır oruçla geçen her an Ne kadar şükretsek az böyle verdi bir imkân. Şeair-i İslâm’ın en önemli rüknüdür. Açıktan yiyip içme bu İslâm’ın hükmüdür. Bu ayda oruç tutmak her bedenin şükrüdür. Ramazan her mü’mine bir imtihan günüdür. Hep kötüyü emreder Nefs-i emmare bize. Orucu tutmak ile getirin onu dize. Darbe vuralım hemen mutlak gafletimize. Ramazanın faydası dokunur hepimize. Oruç tutan her mü’min eder nefsi terbiye. Nefis hizaya gelir başlar ubudiyete. Nefis bir mikyas olur İlâhî marifete. Aklı, kalbi ve hissi düşmez elbet gaflete. Nimetin kıymetini hatırlatıyor oruç. Hakikî şükür ile berekete katar güç. Bundan gafil olursak işleriz en büyük suç. Âlâ-yi iliyyine her saim eder uruc. Âlem-i İslâm olur sanki muntazam ordu. Bu fani dünya ise olur ahiret yurdu. Bire bin ticarete var mısın diye sordu. Lebbeyk Ya Rabbi deyip emre amade oldu. Orucu anlar elbet olursa kalpler hüşyar. Sadece ve sadece mü’mine Allah’tır yar Gayrıdan meded umma fayda vermiyor ağyar. Burası fani diyar. Ötesi baki diyar.

Okunma Sayısı: 95

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.