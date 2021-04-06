"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

'Teravihi camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik'

06 Nisan 2021, Salı 11:41
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması "Şifa Ayı Ramazan" olan 2021 yılı Ramazan ayı bilgilendirme toplantısına katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik. Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz."

AA

Okunma Sayısı: 284
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Myanmar'da kan durmuyor: Darbe gösterilerinde ölü sayısı 570'e yükseldi

    'Teravihi camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik'

    Gündem hukuk ve demokrasi olmalı
    📷

    14. Risale-i Nur Kongresi büyük ilgi gördü: Türkiye’nin ihtiyacı adil hukuk, hürriyet ve adalet

    Donbas'ta sıcak saatler: Rusya yanlısı ayrılıkçılar saldırdı, 1 Ukrayna askeri öldü

    Virüs 1 dakikada bulaşıyor

    ‘Kademeli normalleşme’ başarısızlıkla sonuçlandı

    Küresel salgında dünya genelinde son durum

    'Kesinlikle art niyetli bir girişimdir'

    Muhammed Furkan Özbek'ten 2 altın madalya

    İngiltere'de tüm mağazalar, spor salonları, restoranlar ve kuaförler açılıyor

    AB'den Türkiye'ye önemli ziyaret

    Fenerbahçe'den kritik 3 puan

    Diplomalar çöp oldu

    Giresun'dan üzücü haber

    İşlenmiş ete dikkat

    Türkiye'de 42 bin 551 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Eskişehir’de bazı kademelerde yüz yüze eğitime ara

    Arakanlı Müslümanların kampında yangın çıktı

    Myanmar'da protestoculardan askerlere saldırı: 4 ölü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kutlular Ağabey vefat etti
    Cevher İLHAN

    Yeni “fişleme yasası”
    Ahmet BATTAL

    İzninizle Sayın Genel Başkan vekili...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Risale-i Nur Kongresi’nden adalet ve hürriyet vurguları
    Süleyman KÖSMENE

    Kâbe’yi gördüğünde yapılan duâ
    Ali FERŞADOĞLU

    Darbelere karşı tedbirinizi aldınız mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fikirde mağlup düşen zorbalar
    Genel

    Gündem hukuk ve demokrasi olmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.