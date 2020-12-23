Hayat dersleri devam ediyor.

Musîbet ve felâketlerin getirdiği şeyler, insanları araştırmaya sevk ediyor. Her derdin çaresi vardır” tesbiti ile, ölüme dahi muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür tesbitinde bulunan Üstadımız, çarelerin de ihsan-ı İlâhî tarafından verileceğini ifade ediyor.

Bir dert ızdırar derecesine gelirse, güzellikler de arkasından gelmeye başlıyor. “Musîbet cinayetin neticesi, mükâfatın mukaddimesidir” tesbiti ile, yaşadığımız musîbetten dersler alarak, insanlık, hak ve hakikate iştiyak göstereceği ümidini taşıyor ve Rahmeti İlâhiyeden bunu niyaz ediyoruz.

Bu anlamda, Risale dersleri çeşitli kulvarlarda devam ediyor. Bir merkezde yapılan Nur dersleri, uzak diyarlardan da dinlenir hale geldi. Pandemi sonrası okulların dersleri de evlerde devam ediyor.

Tabi, bu dersler yüz yüze yapılan derslerin karşılığını vermiyor. Ama yine de maksat hasıl oluyor. Çocuklarımızı ve torunlarımızı doyasıya sevemiyoruz. Bu da bize ayrı bir ders. Geçmişte çoğu imkanları yeterince değerlendiremedik. Bir çok nimetleri hoyratça ve israf ederek kullandık. Şimdi zaman değişti ve yaşadığımız asır başkalaştı.

Çok güzel günlerin bizleri beklediğine inanıyorum. Çünkü; musîbetten sonra, mükâfatın geleceğini biliyor, bunu bekliyoruz. Bir saniyede ummadığımız yenilikleri ihsan eden Rabbimiz, elbette güzel günleri de ihsan edecektir. Fakat buna lâyık olacak davranışları sergilememiz gerekiyor.

Dersler devam ediyor. Hele, Nur Talebelerinin öğrenciliği ve talebeliği kıyamete kadar devam edecek. Ne mutlu, yaşadığı hayattan dersler çıkaranlara…