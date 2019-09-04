Her şey ilme bağlı. Yaz tatili bitmek üzere. Yirmi milyona yakın öğrenci tekrar eğitime başlayacak.

Bir kısım yavrular okula yeni başladılar. İlk önce kelimeler sonra okumalar başlayacak.

Altmış yıl önce okula başladığımız da alfabenin ilk sayfalarında, ”Uyu uyu yat yat uyu” kelimeleri renkli resimlerde veriliyordu. Ondan sonra bol bol yatmağa ve uyumağa alıştık.

Bir gömleğin düğmesi yanlış düğmelenirse, sonuna kadar o yanlışlık devam eder. İşte yanlış başlanan eğitim, bu güne kadar aynı mihval üzerine devam ediyor.

İdeolojik bir eğitim, ülkenin üzerinde çelik gibi duruyor. Kanını içen en büyük hasmını, dost olarak bazı insanlar bağrına basıyor. Gelişmiş ülkeler arasında bizim zaten esamemiz bile görünmüyor.

Bunu en güzel Yunus Emre dile getirmişti:

“İlim ilim bilmektir/ İlim kendin bilmektir,

Sen kendini bilmezsen/ Bu nice okumaktır.”

Şimdi öğrencilere kitapları ücretsiz olarak dağıtılacak. İlk sayfasından itibaren yanlış bilgiler verilecek, daha okumaya başlamadan ‘ilkeler’ anlatılacak. Bu nereye kadar gidecek? Ne zamana kadar devam edecek?

Evet, eğitim şart, ama, doğru ve nitelikli eğitim. İlk emir “OKU” idi. Bu ilk emir ve ilk âyetti. Biz okumayı Risaleler ile sevdik. İlkokul mezununu bile hayat tecrübesi bakımından üniversite mezunu gibi bilgiyle donattı Nur Risaleleri. Hem de sadece okulda değil, hayat boyu okumayı ve dinlemeyi öğretti bize.

Şimdi okuyoruz... Bediüzzaman Hazretleri bir çok talebesine öğretmen olmayı tavsiye etmişti.

Şimdi bu anlamda binlerce öğretmen var. “Bu zamanın muallimlerine eski zamanın evliyaları nazarıyla bakıyorum” demişti. Bu açıdan öğretmenler neşretti genelde Risaleleri insanlara.

Evet, eğitim şart, ama doğru eğitim…