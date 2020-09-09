Karadeniz’in bayrakları ve Bilal Aydın

Karadeniz’in dalgaları çetindir.

Bu dalgaların insanların üzerinde tesirleri vardır. Bu bölgemize belki elli defa gidip gelmişimdir. Sinop’tan Artvin’e kadar doyumsuz yeşillikleri ve muhteşem yaylaları bir harikadır.

Trabzonlu Ali Şükrü Bey, haksızlığa ilk karşı koyan ilk dönem milletvekillerinden biri idi. Zaman hükmünü icra ederken, Ali Şükrü Bey fıtratında nice bayrak şahsiyetler çıktı.

Nur Risaleleri’ne Karadeniz’in her yöresinden sahip çıkanlar oldu. Samsun’dan Sağlamer ailesi, Ordu’dan Korgan ailesi, Rize’den Toprak ailesi ve Birinci ailesi, Giresun’dan Aydın ailesi...

Ardından yeni kuşaklar bu nuranî silsileyi devam ettirdi ve ettiriyor. Bu kahramanların hepsi ile yüz yüze mülâki oldum. Her şeyini feda eden insanlardı bunlar. Bir çok insanlara Nur yolunu gösteren ışık ve güneş oldular.

İşte onlardan biri Bilal Aydın idi. Harita Mühendisi idi. Kendisi aslen Giresun Dereli ilçesindendi. Dereli’yi selin bastığı gün Bilal Aydın ebedî âlemine yolculuğa başlamıştı.

Nasıl ki “ehli imanın ölmesi ile yeryüzünün ağladığı” gibi, o gün de bulutların gözyaşı sel olmuştu.

Serbest çalışıyordu Bilal Aydın. Ünye’de hayatını devam ettiriyordu. Bazı Nur Talebeleri aile içinde yalnız hayatını devam ettirir. Arzu ettikleri halde çoluk çocuğu Nurlarla mülâki olamaz. Bu bir istihdam ve nasip meselesidir. Ama, Bilal Beyin ailesi öyle değildi. Çocuklarını yüksek eğitim ile beraber, Nur dairesinde hizmet eden fertler olarak yetiştirmişti.

Oğlu ve damadı doktordu. Kızları öğretmendi. Bürosu sanki Yeni Asya Bürosu gibi çalışıyordu. Bütün gazete, dergi, kitap tevziatı bu bürodan yapılırdı. Perşembeli Ekrem Abi yıllarca bu hizmeti yaptı. İşte Karadeniz bayrakları böyledir. Günün her saatinde irtibat yerimiz Bilal Ağabey idi.

Bir çok defa ailecek bizleri misafir etti. Aile boyu Nur Talebeliği başka bir mazhariyettir.

Bundan on gün kadar önce, bir sabah acı haberi Çorum’lu, Dursun kardeşim verdi.

Virüs salgınından vefat etmişti Bilal Ağabey. Bir saat sonra da Çorum’dan Yalçın Bozdoğan Ağabeyin aynı şekilde salgın neticesi vefat haberini aldım.

Bereket versin, bayrak yere düşmedi, evlâtları ve Nur Talebeleri bu silsileyi devam ettireceklerdir inşallah. Bilal Ağabey, mütevazı ve halim-selim bir insandı. O imtihanını iyi verdi inşallah. Yenge Hanıma, çocuklarına, sevenlerine, Ordululara, Ünyelilere ve Karadenizlilere taziyetlerimi iletiyorum. Mekânın Cennet olsun Bilal Ağabey. Kabrin Nurlar’la dolsun inşallah.