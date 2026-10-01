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1 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

M. Latif Salihoğlu’nun ardından

Faruk ÇAKIR
01 Ekim 2026, Perşembe
Ölümün öldürülmediğine her gün ve her an şahitlik ediyoruz. Yeni Asya’da uzun yıllar birlikte çalıştığımız tarihçi yazar M. Latif Salihoğlu Ağabeyimiz de dünya hayatını tamamlayıp ebedî âleme göçerek “ölüm öldürülmüyor” hakikatini imzalamış oldu.

Latif Ağabeyle tanışmamız, gazetede çalışmadan önceye dayanıyor. Lise yıllarındaki bir İstanbul ziyaretimizde gazetemizin Cağaloğlu’ndaki satış yerine gitmiş ve onu vazife başında bulmuştuk. Sonraki yıllarda biz de gazetede çalışmaya başladık 40 yıllık bir birlikte çalışmamız söz konusu oldu. Salgın günleri gelip de “uzaktan çalışma” sistemine geçinceye kadar neredeyse her gün aynı binada, aynı masa etrafında buluştuk, konuştuk. Neticede onun için dünya imtihanı bitti ve ebedî âleme sevk olundu. Yarın bir gün biz de aynı hallerle halleneceğiz ve inşallah ebedî âlemde bizden önce giden dostlara kavuşacağız.

Yakından tanıyanların bildiği üzere Latif Ağabey en başta kitap satış ve pazarlama bölümünde çalışıyordu. Daha doğrusu o zamanlar “tele-kitap” servisi vardı ve isteyene kitaplar elden ulaştırılıyordu. Bu sayede çok farklı kişilerle tanışıp hatıralar biriktirmişti. Zaman zaman bunları anlattığı da olurdu.

“Uzaktan çalışma” sebebiyle artık eskisi gibi her gün görüşmek mümkün olmuyordu. Latif Ağabeyle en son yüz yüze görüşmemiz de 6 Haziran 2026 tarihinde bir toplantı vesilesiyle Güneşli’deki gazete merkez binasına gittiğimizde olmuştu. Masasında yazısını hazırlarken bir yandan da sağlığıyla ilgili bilgi veriyordu. Devam eden bir öksürükten muzdaripti ve kullandığı ilaçların fayda vermediğini anlatmıştı. Zaten sonrasında hastaneye gitmiş ve tedavi süreci başlamıştı. 

Esasında Latif Ağabey yemesine içmesine de dikkat eden, neredeyse hiç ilaç kullanmayan, daima “organik ürün”leri tercih eden bir ağabeyimizdi. Yıllık izinlerini de genellikle dağlık bölgelere giderek değerlendirirdi. Hatta yıllar önce “Dağlardaki Bediüzzaman” adıyla bir sunum hazırlamış ve slaytlarla Üstad Bediüzzaman’ın hayatını anlatmıştı. Tarih ağırlıklı yazılarının arasında “sağlık” yazıları da yazar ve mutlaka “organik beslenme”yi tavsiye ederdi. Bir dönem her hafta gazete binamızın yanında kurulan ‘pazar’a çıkar ve oradan mevsimine göre meyve alır ve yazıişlerinde bir masaya bırakır, herkesi meyve yemeye teşvik ederdi.

Yurt içi ve yurt dışında verdiği seminer ve yaptığı Risale-i Nur dersleri onun “eser”leri olarak tarihe kaydoldu. Bu vesile ile muhterem ağabeyimize Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyoruz. Başta ailesi olmak üzere yakınları ve camiamızın başı sağ olsun. Latif Ağabeyin mekânı Cennet olsun, amin.

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