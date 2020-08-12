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12 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Yol arkadaşım Mehmet Özkan

12 Ağustos 2020, Çarşamba
Hepimiz yol arkadaşıyız. Son nefes, yolun sadece bir bölümü. İşte, Mehmet Özkan. Elli yıldır, aynı yolda beraber yürüdük.

Yetmişli yıllar da ilk defa onunla Ödemiş’te görüşmüştük. Ailesi Konya’dan Ödemiş’e yerleşmiş. Anadolu’nun sinesinden, Ege’ye hicret etmişler.

Bizim gençlik yıllarımızdı. Nurlar’ı Tire’de yetmişli yılların ilk başlarında tanımıştım. Ödemiş Tire’ye yakın bir ilçedir. Bu vesileyle, Tire, Ödemiş, Bayındır, Torbalı sık irtibat merkezlerimizdi. Mehmet Özkan ve kardeşi Ali, beraber ticaret yapıyorlardı. Babaları da Ödemiş’te idi. Tire, Ödemiş ile beraber anılırdı.

Sabahattin Aksakal’ı 1973’te orada dershanede gördüm. Gazetemizin yazı işleri müdürü idi. O zaman Nurlar’ın tamamını alıp okumak mümkün değildi. Kitapçılarda da Nurlar kolay satılamazdı. İzmir Bürosu’nda bile satış için bulundurulmazdı. Ödemiş’teki ağabeyimizden Külliyatı istediğimde, “Kardeşim şimdi Sözler var. Sonra okudukça diğerlerini veririz“ demişlerdi.

Ben ise tamamını istiyordum. Mehmet Özkan ile birlikteliğimiz o zamanlarda başlamıştı. Sonra, Çorumlu Hüseyin Özdemir Ağabey Ödemiş’e tayin olunca yıllarca ailece beraberliğimiz devam etti. Siyasetle ilgisi hep devam etti. Çok aktif çalışıyordu. Sonra sıradan, tercihle DYP miletvekilliğine seçildi.

Milletvekilliği döneminde sık irtibatlarımız devam etti. Ben de, o yıllarda Çorum DYP il başkan yardımcısı idim. Tire’ye her gittiğimde mutlaka bizi Ödemiş’e çağırırdı. Uğramasak mutlaka sitem ederdi. Yıllarca, yaz aylarında Mehmet Kutlular Ağabeyi misafir etti.

Çok aktif bir Nur Talebesi idi. Nurlar’ı tanımasına vesile olduğu bir çok kardeşimiz vardır. Küçük kardeşi Ali de onun gibi hizmetlere devam etti ve ediyor. Merkezde iki katlı dershanede çok kaldım. Son yıllarında ülke dışında büyük hizmetlerde bulunuyordu. Gazetemizin yönetiminde görevli idi. Son olarak, yaylada bir doktor kardeşimizin evinde beraber olmuştuk.

Demek ki bu son buluşma imiş. Milletvekilliği döneminde İzmir milletvekili değil sanki Türkiye milletvekili gibi hizmet etti. Mekânı Nurlar’la dolsun. Sevenlerine, aile efradına, Ödemişlilere, İzmirlilere taziyetlerimi iletiyorum.

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