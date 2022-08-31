"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Zaferden önce, zaferden sonra

31 Ağustos 2022, Çarşamba
Osmanlı Devleti nihayet Anadolu’ya sıkıştığı zaman başladı istiklâl mücadelesi... 1071’de Malazgirt Ovası’nda, Alp Arslan komutasında kazanılan zafer, Anadolu’nun kapısını açmıştı ehl-i imana...

Selçuklu ile başlayıp Osmanlı ile devam eden zaferler son buldu; nihayet ülkenin çeşitli devlet kuvvetleri ile işgal edilmesine karşı başladı kurtuluş mücadelesi…

Önce ülke çapında “müdafaa-i hukuk cemiyetleri” halinde tecessüm eden gayretler  zafere kadar devam etti.

Bediüzzaman Hazretleri’nin, hem Doğu’da gönüllü alay komutanı olarak vazife yaptığı üç yıla yakın mücadelesi hem de daha sonra esaret dönüşü İstanbul’da İngiliz işgaline karşı mücadeleleri Ankara’nın dikkatini çekmiş ve Bediüzzaman Hazretleri Ankara’ya, reisin ısrarlı daveti ile gelip mecliste “hoşamedi” ile karşılanmış, duada bulunmuş.

On maddelik bir beyanname ile zaferden sonraki ülkenin mukadderatının nasıl olması gerektiğini meclise ifade etmiştir… Ordunun gayreti ile kazanılan galibiyeti, siyasi ilmi ve zekası ile şahsına mal eden reis, Lozan’da alınan kararları ülkede tatbik etmiş. Zafer onun şahsına maledilmiş ve yıllarca da umum okullarda böyle anlatılmış.

Şehitlerin ve gazilerin kanları ile kazanılan zafer, şahıs mertebesine indirilmiştir.

Bu durum Bediüzzaman Hazretlerinin yazdığı risaleler ve Nur Talebelerinin gayretleriyle yıllarca dile getirilmiştir.

Emirdağ Lâhikası’nın ilk cildinde bu konulara temas edilir.

Demokratların iktidara gelmesi ile bu tek adam rejimi bir parça zayıflamış, ama ihtilaller ve müdahaleler ile bu seyir devam kısmen devaem etmiştir.

“Tek adam” silsilesi şimdi başka bir versiyon ile devam etmektedir.

Hem de birinci reisin adını dillerden düşürmeden…

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Azerbaycan-Ermenistan sınırı belirleniyor

    ABD Deniz Kuvvetleri: İran'ın insansız bir gemiyi ele geçirme girişimini engelledik

    Pakistan'da ölü sayısı 1162’ye yükseldi

    Antalya - Gazipaşa açıklarında deprem

    Pakistan için dua ve yardım zamanı

    İstanbul Valiliğinden sağanak uyarısı

    EYT’liler haklarının iadesini istiyor

    Hâkim ve savcılar AKP’den adaylık peşinde

    Getirsinler, birlikte çalışalım

    Bağdat'ta neler oluyor?

    Talebimiz iyileştirme değil, kadro

    Erdoğan: Ne işsizliği ya?

    Açlık sınırı asgari ücreti yine geçti

    Denizlerde av sezonu

    386 düzensiz göçmen kurtarıldı

    2021 yılında 100 milyon insan sel, fırtına ve kuraklıktan etkilendi

    Arnavutluk'tan Thodex'in kurucusu firari Fatih Özer'e ilişkin açıklama

    TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun'da başladı

    İran: Bağdat'a uçuşlar durduruldu

    AB yeniden Ukrayna gündemiyle toplanıyor

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Yolsuzluk ve rüşvet ağı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zaferden 100 yıl sonra
    Mehmet KOVANCI

    Oku düşün ve anla
    Genel

    Pakistan için dua ve yardım zamanı
    Ahmet BATTAL

    Şimdiki küçüklük ve DP
    Osman ZENGİN

    Niye dua edilsin; bunları söylediği için mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    ''Ateist de ahireti inkâr edemez''
    Risale-i Nur'dan

    İhtiyarımız olmadan istihdam ediliyoruz
    Süleyman KÖSMENE

    Cennete hazır mısınız?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.